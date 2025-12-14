東京・港区赤坂の寺で、今年で7回目となる恒例の「人形供養祭」が行われました。きのう午後（13日）、港区赤坂にある「威徳寺」で行われたのは、思い出の詰まった人形やぬいぐるみを供養する「人形供養祭」です。ひな人形をはじめ300体以上が寺に持ち込まれ、参列者は「供養札」に思いをしたため、お焚き上げを行いました。供養に来た人「楽しかったです、54年間。毎年お雛様出して。『健康で明るい娘に育ちました。子育て楽しかっ