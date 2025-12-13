[12.13 プレミアリーグ第16節](スタンフォード ブリッジ)※24:00開始<出場メンバー>[チェルシー]先発GK 1 ロベルト・サンチェスDF 3 マルク・ククレジャDF 23 トレボ・チャロバーDF 27 マロ・グストDF 29 ウェスレイ・フォファナMF 7 ペドロ・ネトMF 8 エンソ・フェルナンデスMF 10 コール・パーマーMF 24 リース・ジェームズMF 49 アレハンドロ・ガルナチョFW 20 ジョアン・ペドロ控えGK 12 フィリップ・ヨルゲンセンDF 4