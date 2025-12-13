[12.13 ブンデスリーガ第14節](コメルツバンク・アレーナ)※23:30開始<出場メンバー>[フランクフルト]先発GK 23 ミハエル・ツェッテラーDF 3 アルトゥール・テアテDF 4 ロビン・コッホDF 13 ラスムス・クリステンセンDF 34 ナムディ・コリンズMF 8 ファレス・シャイビMF 15 エリス・スキリMF 18 マフムード・ダフードMF 20 堂安律MF 27 マリオ・ゲッツェFW 7 アンスガー・クナウフ控えGK 40 カウア・サントスDF 2 E. BaumDF