日本野菜ソムリエ協会が主催する「全国いちご選手権」で、2023年の第１回から３年連続最高金賞を受賞したブランド苺『あまりん』を使ったアフタヌーンティーが【ハイアット セントリック 銀座 東京】で開催中。場所はホテル３階のダイニングバー「NAMIKI667」で、期間は2026年2月15日（日）まで。強い甘みと稀少性から幻の苺とも言われるレアな味を都内で試すチャンスです。｜「あまりん」て、どんな苺？『あまりん』は埼玉県が８