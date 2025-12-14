お笑いコンビ・バッテリィズのふたりが大阪へ。「最高の街ですよ」と絶賛するエースさんの生まれ故郷で、コンビを結成した運命の野球場を訪れます。どん底だったふたりがブレイクを果たした運命の瞬間とは？そして、アナザースカイ特別バージョンのオリジナル漫才を披露！今田耕司さんの反応は？