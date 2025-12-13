気温が下がると、朝きれいに仕上げたメイクが「いつの間にかヨレている…」と感じることが増えてくるはず。特に40代以降の肌は、乾燥や毛穴の開き、くすみなど複数の悩みが重なりやすく、崩れやすい状態になりがちです。そんな季節こそ効かせたいのが、厚塗りではなく“薄づきの仕込み”で整えるベースメイク。そこで今回は、冬の大人肌を一日中なめらかに保つための３つのステップを紹介します。STEP１：肌をやわらかく整える“土