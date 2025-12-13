冬になると「ショートが重たく見える」「なんだか老けた気がする…」と感じる人は少なくありません。厚手のニットやコートに囲まれる季節は、髪の“軽さ”が失われ、シルエットがのっぺりしがち。ですが、少しの整え方でグッとアカ抜け、若々しい立体感を取り戻せます。そこで今回は、顔まわりの印象を左右する“前髪・サイド・仕上げ”の３ポイントをチェックしてみましょう。前髪の“分け目”で軽さをつくる冬服は首元が詰まり、