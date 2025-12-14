アメリカのトランプ大統領は、タイとカンボジアが戦闘停止で合意したと発表しましたが、国境地帯では空爆などが続いています。トランプ大統領は12日、タイとカンボジアの首相それぞれと電話会談を行い、〓両国が戦闘の停止で合意した〓とSNSで表明しました。しかし、カンボジアメディアによりますと、国境地帯では13日にもタイ軍がカンボジア領内を空爆・砲撃したということです。また、タイメディアは、カンボジア軍の砲撃でタイ