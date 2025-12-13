気になる人といい感じになってくると、「もっと距離を縮めたい」「もっと知りたい」と思うのは自然なこと。でも、その前向きな気持ちが“ちょっと早すぎる距離の詰め方”として伝わってしまうと逆効果になりがちです。そこで今回は、大人の恋で起きやすい「距離の詰めすぎ問題」について解説します。深い話を急に求めると、相手の心が追いつかない仲良くなりたい気持ちが高まると、つい価値観や過去の恋愛など“深めの話”を引き出