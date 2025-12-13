「太ももだけ、なぜか痩せない…」と感じる大人世代は少なくありません。実はその悩み、内ももの“内転筋群”がうまく使えていないことが原因になっている場合があります。そこで今回は、ピラティスの簡単エクササイズ【内転筋強化ワークアウト】を紹介。太もも内側にしっかり効かせることで、脚の引き締めはもちろん、股関節の柔軟性アップや骨盤の位置を整える効果も期待できます。太ももが痩せにくい原因は“内転筋のサボり”に