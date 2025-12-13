冬はどうしても下半身が重たく見えがち。寒さ対策で選んだボトムスが、気づけば“おば見え”の原因になっていることもあります。特に大人世代は、以前よく履いていた定番や、体型カバーを優先したアイテムを長く使いがち。そこで今回は、今のトレンドから離れやすい『時代遅れの冬ボトムス』を、今っぽい正解ボトムスとともに紹介します。▲今っぽさから遠ざかる３大“冬ボトムス”。シルエットの古さが重心を下げ、全体をもっさり