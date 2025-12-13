アソビシステムによるアイドルプロジェクトKAWAII LAB.主催イベント＜KAWAII LAB. SESSION＞が12月12日（金）・13日（土）の2日間に渡り、神奈川県 Kアリーナ横浜で開催。公演中に、FRUITS ZIPPERの全国アリーナツアー開催、CANDY TUNEの冠番組放送決定、SWEET STEADY 3rdシングル発売、CUTIE STREETのアリーナ単独ライブ 4DAYS開催が発表された。今回の＜KAWAII LAB. SESSION＞」は、2日間で述べおよそ40,000人のファンが来場。各