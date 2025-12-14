◆スピードスケート▽Ｗ杯第４戦第２日（１３日、ノルウェー・ハーマル）女子１０００メートルが行われ、２０２２年北京五輪金メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分１４秒３９で同種目今季初優勝を挙げた。前日の１５００メートルと合わせて今大会２冠を達成した。今季１０００メートルでは、第３戦で２位に入っている。１５００メートルに次いで、この種目での来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表入りも確実