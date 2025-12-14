【新華社東京12月14日】今年は南京大虐殺から88年に当たり、13日には12回目の国家公祭日（追悼日）を迎えた。東京都内では11日夜に関連の集会が行われ、100人以上の参加者が証言と映像記録を通してかつての戦争の惨劇と改めて向き合った。集会を主催した日本の市民団体「ノーモア南京の会」は長年にわたり、毎年12月13日前後に東京などの都市で南京大虐殺の証言集会の開催を続け、日本社会が侵略の歴史に真剣に向き合うよう働