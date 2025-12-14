真冬並みの寒気の影響で、13日は広く厳しい寒さになりました。一方、14日から15日にかけては、北日本や北陸で再び冬の嵐に警戒が必要です。13日は、北海道を中心に、厳しい冷え込みになりました。陸別では、最低気温が氷点下24.7度と、全国でこの冬一番の冷え込みになりました。最高気温も各地で平年を下回り、札幌で0.5度と12月下旬並みとなったほか、東京都心や名古屋などでは、真冬並みの寒さになりました。一方、14日から15日