【ポケモン根付マスコット 進化の息吹】 12月下旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン根付マスコット 進化の息吹」を12月下旬に発売する。価格は1回300円。 身に着けやすいサイズが魅力の「ポケモン根付マスコット」シリーズの最新弾が登場。今弾では、テレビアニメ「ポケットモンスター」で活躍するポケモンたちが