【フェルン ～対リュグナー戦～】 2026年9月 発売予定 価格：22,800円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 キューズQより、2026年9月に発売予定の1/7スケールフィギュア「フェルン ～対リュグナー戦～」。こちらは、TVアニメ「葬送のフリーレン」より、主人公のフリーレンと共に旅をする魔法使いの少女「