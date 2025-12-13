ボートレース蒲郡の「蒲郡柑橘組合蒲郡みかん杯」は１３日、準優進出戦が行われ、準優勝戦へ駒を進める１８人が決定した。末永由楽（３９＝岡山）は８Ｒ、３コースからまくり差して１号艇・竹田辰也と並走に持ち込むと、２Ｍを先に回って１着ゴールを駆け抜けた。「スロー向きの仕様にペラを叩きました。１Ｍをまくり差した時の出足は良かったです。竹田さんを捕まえたわけですし。ただ、このペラだと伸びが課題。準優もこの