「ごはん・お米とわたし」をテーマにJA熊本中央会が募集した作文と絵のコンクールの表彰式が12日、ありました。 作文1007点、絵2329点の応募から、特別賞18人が表彰されました。受賞作品は、12月16日から1月12日まで鶴屋本館地下2階通路に展示されます。