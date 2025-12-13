マルセイユの指揮官ロベルト・デ・ゼルビ監督はメイソン・グリーンウッドの才能を絶賛し、バロンドールも狙える選手だと太鼓判を押した。2024年夏よりマルセイユでプレイするグリーンウッドは昨シーズン、公式戦36試合で22ゴール6アシストという素晴らしい結果を残したが、今シーズンもその勢いは止まらず。ここまで公式戦20試合で13ゴール4アシストをマークし、存在感を示している。そんなグリーンウッドへデ・ゼルビ監督は厳しい