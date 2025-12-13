朝日九州車いすバスケットボール選手権が、12日と13日の2日間、11年ぶりに熊本県内で開催されています。会場は、熊本市西区の県立総合体育館で、第45回となる熊本での開催は2014年以来11年ぶりのことです。 開会式では熊本Bondの佐藤太陽(ひなた)選手が「2日間のプレーを通して熱さと元気を届けることを誓います」と宣誓しました。 車いすバスケの普及とバリアフリー社会への理解と実現を目的としたこの大