西原村が整備を進めている新たな工業団地について、村は立地が決まった企業名を公表しました。西原村の「第二鳥子工業団地」は、熊本空港まで車でおよそ10分の場所に位置し、全6区画の、合わせておよそ8.1ヘクタールに整備が進んでいます。 11日に公表された内定企業は、すでに公表されていた工場用機械の製造などを行う「リックス」のほか、半導体などのクリーンルームの建設を行う「建大」が2区画、ガス関