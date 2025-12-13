ボートレース江戸川の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２３戦」は１３日、準優勝戦が行われた。予選トップ通過の竹下大樹（２６＝福岡）は準優１２Ｒも、トップタイとなるコンマ１１のスタートを決めてイン逃げ。優勝戦１号艇を手に入れた。舟足は「不安要素だった伸びは大丈夫だった。ターンの雰囲気はいい。足は特別いいところはなくてバランス型。求めるレベルにはきてないけど、比較でも気にならないくらい。あ