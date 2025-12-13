ボートレース江戸川の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２３戦」は１３日に５日目を迎え、準優勝戦が行われた。藤田俊祐（２３＝東京）はこの日の前半３Ｒで他艇と接触して転覆し、左腕を打撲するアクシデント。懸命の整備、調整で臨んだ後半の準優１１Ｒは、インからコンマ１９とＳでやや遅れるも、スリットまでに伸び返して先マイ。そのまま押し切って、一番乗りで優出を決めた。「チルトを下げた分かもしれないけど