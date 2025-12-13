お笑い賞レース『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』で9代目女王に輝いたニッチェの江上敬子と近藤くみこが13日、東京・汐留の日本テレビで生放送終了後に優勝会見に臨み、喜びを語った。『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』で優勝したニッチェの江上敬子(左)と近藤くみこ7年ぶりに賞レースに挑んだニッチェ。40代になり、ネタの内容も「ゴミ出しとか、PTAの会長とか、地味なネタが多いんです」(近藤)、「体力面との戦いになってきており