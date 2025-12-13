移動の多いビジネスパーソンに向けて、ANAから“使いやすさ”にこだわった新作キャリーが登場しました。2025年12月9日（火）より発売される「フロントオープン 横型ビジネスキャリー（36L）」は、機内持ち込み可能で、ノートPCの出し入れがしやすいフロントオープン仕様。上品なデザインと高い機能性を兼ね備え、出張や旅行を快適にサポートします。カラーはネイビーとブラ