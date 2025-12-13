【ハーマル（ノルウェー）＝平地一紀】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）第４戦第１日が１２日、ノルウェーのハーマルで行われ、女子１５００メートルは高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分５４秒９５で制した。Ｗ杯の個人種目では今季初優勝で、日本スケート連盟が定めるミラノ・コルティナ五輪の代表選考基準を満たし、４度目の五輪出場が確実となった。Ｗ杯個人通算では自身の日本勢最多記録を更新する３７勝目。