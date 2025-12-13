南九州市にある茶畑の送電線を盗んだとして、枕崎市の無職の女が緊急逮捕されました。 窃盗の疑いで緊急逮捕されたのは、枕崎市国見町の無職の女（53）です。 警察によりますと、女は今月13日午前2時半ごろから午前3時45分ごろまでの間、南九州市知覧町の茶畑に設置された「防霜ファン」用の送電線4本を盗んだ疑いが持たれています。 警察の調べに対し、女は「盗んだことは間違いない」と容疑を認めているということです。 南