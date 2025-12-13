2000年の年末に起きた世田谷一家殺害事件の遺族が、事件から25年になるのを前に「悲しみ」について考える集いを開きました。2000年12月30日の深夜に起きた世田谷一家殺害事件では、宮澤みきおさん、妻の泰子さん、長女のにいなさん、長男の礼くんが自宅に侵入してきた何者かに殺害されました。犯人はまだつかまっていません。泰子さんの姉で、当時、一家の隣に住んでいた入江杏さんは13日、毎年この時期に主催する集いで、「もう四