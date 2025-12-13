歌手のアイナ・ジ・エンド（３０）が１３日、都内でＴＯＫＹＯＦＭ「東芝ライフスタイルアイナ・ジ・エンドの『ほな、また』公開放送ｉｎＳＨＩＢＵＹＡ〜ひとあし早いＸ’ｍａｓパーティー〜」に出演した。番組ではアイナがリスナーを前にトークを繰り広げ「公開生放送で囲み取材までしてもらうことも初めて。初体験を３０歳にしてもまだまだと、うれしい」と笑みを浮かべた。今年のソロ活動１０周年の年を振り返り