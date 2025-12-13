日向坂46の松尾桜さんが12日に自身の公式ブログを更新し、鹿島アントラーズのJ1リーグ制覇を祝福した。松尾さんは今年3月に五期生メンバーとしてお披露目された神奈川県出身の20歳。加入当初から鹿島サポーターであることを公言し、8月にテレビ朝日『ラブ!!Jリーグ』で初の単独テレビ出演を果たした。さらに10月には鹿島の公式YouTubeチャンネルにも登場。チームは今季J1で見事に9年ぶりの優勝を飾った。松尾さんは今回の