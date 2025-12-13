胸郭出口症候群は首と胸の境界にある胸郭出口という部位が、腕を酷使することによって圧迫されてしまう病気です。 発症原因を理解して日常的に予防を行うことがおすすめです。 そこでこの記事では胸郭出口症候群の原因や症状を踏まえながら、専門的な治療方法と意識するだけで効果がある予防方法をご紹介します。 ※この記事はメディカルドックにて『「胸郭出口症候群」のストレッチ・チェック法はご存知ですか？』と題して公開