22/7の新メンバー8名が決定した。 22/7はグループ結成8周年を迎え、4年ぶりとなる新メンバーオーディションを開催。そして12月13日放送の『22/7計算外 season2』でオーディション最終審査を通過した3期生8名の加入が発表された。 ■「22/7_the 3rd」として、3期生のみでの活動も 新メンバーは、折本美玲、北原実咲、黒崎ありす、橘茉奈、桧山依子