１３日午後７時頃、茨城県水戸市渡里町の住宅から出火、木造平屋住宅が全焼した。水戸署によると、住人の６０歳代女性と連絡が取れておらず、安否確認を進めるとともに出火原因を調べている。女性は４０歳代の次男と暮らしているという。