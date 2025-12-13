ボートレース徳山のＧ?「レノファ山口カップ」が１３日に開幕した。地元・山口支部の岡本翔太郎（３１）はピット内で、今節のシリーズタイトルにもなっているＪリーグ・レノファ山口のユニフォーム姿で作業をしている。初日は１Ｒで３コースから２着。８Ｒのイン戦では、唯一のゼロ台となる踏み込みのコンマ０９から、気迫あふれる逃げを決めた。舟足も「ターン回りの方がいいけど『伸びがいい』と言われる」と上位級だ。