お笑い賞レース『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』で9代目女王に輝いたニッチェの江上敬子と近藤くみこが13日、東京・汐留の日本テレビで生放送終了後に優勝会見に臨み、喜びを語った。『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』で優勝したニッチェの江上敬子(左)と近藤くみこ「今回の優勝は、家族の協力がなければ確実になし得なかったので、(優勝賞金で)夫にものすごい高いウイスキーを買ってあげたいと思います」という江上。普段お仕事に