俳優の椎名桔平が１３日、インスタグラムで８日になくなっていたことが分かった映画監督・原田眞人さんを追悼した。椎名は映画「金融腐蝕列島」、「突入せよ！浅間山山荘事件」など原田さんの作品に出演しており、原田さんとの２ショット写真を投稿。「現場に入ると厳しい監督でしたが、良いシーンが撮れると、途端に無邪気に笑う顔が忘れられません。ありがとうございました。心より御冥福（めいふく）をお祈りいたします」と