柔道男子６６キロ級で世界選手権を２度制した丸山城志郎氏が１３日、インスタグラムのストーリーズを更新。パリ五輪７３キロ級銅メダリスト・橋本壮市氏が投稿した自身の結婚式の写真に返信した。橋本氏はタキシード姿の丸山氏、ドレス姿の妻クルミさんが映る記念写真を投稿。「素敵な結婚式でした！おめでとう」とメッセージをつづった。写真には有名柔道家が多く写っており、天理大の２学年先輩で７３キロ級五輪２連覇の大野