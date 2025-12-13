「イングランド・プレミアリーグ、リバプール−ブライトン」（１３日、リバプール）イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が１３日、敵地で行われるリバプール戦でベンチ入りした。９月２７日のチェルシー戦で左足首を負傷し、戦線を離脱。１０、１１月の代表活動でも招集外となっていた。出場すれば７７日ぶりの実戦復帰となる。同じく足首を痛めているリバプールのＭＦ遠藤航（