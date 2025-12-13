三笘薫を擁するブライトンは現地12月13日、プレミアリーグ第16節で遠藤航が所属する昨季の王者リバプールと敵地アンフィールドで対戦する。この一戦を前にスターティングイレブンが発表。９月27日のチェルシー戦で負傷し、以降はメンバー外が続いていた三笘がベンチ入りを果たした。 約２か月半ぶりの戦列復帰となる日本人アタッカーに対して、SNS上では「泣きそうな自分がいてびっくりしてる」「やっと！」「ゲームチ