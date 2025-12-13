ボートレース宮島の「ＢＴＳ呉開設３３周年記念富士通フロンテックカップ」は１３日、４日間の予選を終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。三村岳人（２６＝岡山）は４Ｒ、ジカまくりで勝利。外側の隣枠には節一級の強力足を誇るＳＧ覇者・田中信一郎が居座る一筋縄ではいかない一戦だったが、コンマ１４のトップタイとなる踏み込みからスリット後にのぞくと、そのまま全速ターンでまくり切った。これで予選７走を６、