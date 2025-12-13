ボートレース徳山のＧ?「レノファ山口カップ」は１４日、予選２日目を迎える。三浦敬太（３８＝東京）は初日６Ｒ、カドからまくり差して２着を確保。「まだ回転を余していて、ピット離れとか握った瞬間とかローで鳴く。そこが直れば…。伸びに特化してるわけではないが、特訓は１００メートルからでも馬袋さんには伸びていた」。相棒２１号機は過去Ａ１選手が乗った時の動きはまずまず。上積みの余地は十分だ。今年３Ｖで近