【モデルプレス＝2025/12/13】俳優の新原泰佑が12月13日、TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHIにて1st写真集『Flicker』発売記念お渡し会を開催。イベント前に囲み取材に応じた。【写真】24歳イケメン俳優、雰囲気ガラリメイク姿◆新原泰佑、1st写真集の撮影裏話明かす写真集のオファーを受けたときの率直な思いについて、新原は「写真集のお話をこんなに早くいただけてとても嬉しいです。初の写真は一度しかないので、素敵なものを作り