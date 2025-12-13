俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１３日に第９話「カノン」が放送された。ドの子＝瀬戸紫苑（大後寿々花）が１年前に亡くなっていたことが判明。婚約者だった刑事・宇都見（木村昂）による復讐だったことが明らかとなった。終盤で宇都見が逮捕され、物語は収束したかに見えたが、公式ＳＮＳの次回予告が不穏。事件は続いているかのような描写とともに「真犯人だーれだ？」のテロ