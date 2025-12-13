13日午後1時40分ごろ、庄原市東城町の国道314号で軽乗用車が道路をはみだし、転落する事故がありました。この事故で、軽乗用車を運転していた神石高原町の派遣職員、黒川典宏さん79歳が胸を強く打つなどして死亡しました。同乗していた70代の女性は軽傷です。現場は緩やかなカーブで、警察は単独事故とみています。《2025年12月13日》