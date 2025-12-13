元HKT48で俳優の矢吹奈子さん（24）が13日、自身のカレンダーの発売記念イベントに登場。今年1年を振り返り、2026年に挑戦したいことを語りました。イベントにキャメル色の冬らしい衣装で登壇した矢吹さん。今年は、ミュージカル『ブラック･ジャック』で、ミュージカル初出演を果たすなど、俳優として活動の幅を広げました。矢吹さんは、今年1年を振り返って「初めてミュージカルに挑戦させていただいて、舞台でお芝居する楽しさを