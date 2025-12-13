巨人・阿部慎之助監督が１３日、「ニッポン放送ショウアップナイター６０周年名球会ラジオ」に出演し、今季ブレイクした泉口友汰内野手について語った。泉口は２年目の今季を開幕２軍で迎えたが、４月４日に１軍に昇格すると今季初スタメンだった同９日・ＤｅＮＡ戦（横浜）で本塁打を記録。その後も存在感を発揮し、レギュラーをつかんだ。チーム最多１３３試合の出場で打率３割１厘、６本塁打、３９打点、出塁率３割６分２