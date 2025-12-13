「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ２０２５」の決勝戦が１３日、東京・日本テレビで行われ、２００５年結成のコンビ・ニッチェが９代目女王に輝いて賞金１０００万円をゲットした。接戦となった最終決戦は、エルフ、紺野ぶるまとの三つどもえ。ニッチェはジムを舞台にした等身大のネタで最多３票を獲得して優勝した。江上敬子（３１）は「親友とずっと一緒にやってきて優勝ができてうれしいです」と歓喜した。賞金１００