現地12月13日に開催されるプレミアリーグ第16節で、三笘薫を擁するブライトンは遠藤航が所属するリバプールと敵地アンフィールドで対戦する。この一戦を前にスターティングイレブンが発表されて、三笘がベンチ入りした。28歳の日本人アタッカーは、９月27日のチェルシー戦で負傷。それ以降はメンバー外が続いていたなか、約２か月半ぶりの戦列復帰となる。 一方、遠藤は前節のリーズ戦（３−３）で84分から途中出場する