子どもたちに打撃を教える横浜ＤｅＮＡの井上（右）＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡは１３日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」で野球教室を開き、橋本達弥投手（２５）と井上絢登内野手（２５）が子どもたちとキャッチボールやバッティング練習を行い、野球の楽しさを伝えた。横浜信用金庫の主催。県内外の小学生と家族計約２００人が参加した。